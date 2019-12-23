"Мужики, вы слышали?" Путин рассказал о влиянии улиток на рождаемость

Фермер из Московской области заявил, что эти моллюски — самый сильный афродизиак на планете.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Адыгее на совещании по сельскому хозяйству в шутку посоветовал российским мужчинам есть улиток для решения демографической проблемы.

Фермер, разводящий этих моллюсков, рассказал российскому лидеру о том, что улитки являются самым сильным афродизиаком на планете, на что Владимир Путин и ответил шуткой.

— Мужики, вы слышали? Все на улиток. Заодно решим демографическую проблему, — пошутил президент.

Также подмосковный фермер рассказал Путину, что самая вкусная улитка — виноградная, на что президент ответил: "Только с чесноком".

Ранее на совещании по сельскому хозяйству Владимир Путин назвал отсутствие ФАПов в сёлах разгильдяйством и хамством.