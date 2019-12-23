"Мужики, вы слышали?" Путин рассказал о влиянии улиток на рождаемость

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Адыгее на совещании по сельскому хозяйству в шутку посоветовал российским мужчинам есть улиток для решения демографической проблемы.
Фермер, разводящий этих моллюсков, рассказал российскому лидеру о том, что улитки являются самым сильным афродизиаком на планете, на что Владимир Путин и ответил шуткой.
— Мужики, вы слышали? Все на улиток. Заодно решим демографическую проблему, — пошутил президент.
Также подмосковный фермер рассказал Путину, что самая вкусная улитка — виноградная, на что президент ответил: "Только с чесноком".
Ранее на совещании по сельскому хозяйству Владимир Путин назвал отсутствие ФАПов в сёлах разгильдяйством и хамством.
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