"Как ненужную вещь". У приёмной матери спустя 12 лет решили забрать ребёнка

Почему родная мать теперь решила жить с дочерью, можно только догадываться. Женщина не отвечает на звонки и свою позицию никак не объясняет. Приёмная мать считает, что та хочет расширить свою жилплощадь.

В Новосибирске по решению Кировского районного суда 15-летнюю Марину возвращают к биологической матери, несмотря на то что девочка 12 лет прожила с опекунами и в кровную семью возвращаться не хочет. Приёмная мать девочки Татьяна считает, что суд к мнению ребёнка не прислушался ни на одном из заседаний.

— Почему ребёнка забирают — разъяснения нет никакого! То, что ребёнок с десяти лет полностью отвечает за свои слова, имеет полное право с десяти лет выражать свою точку зрения и мнение — это чёрным по белому прописано, что за ребёнком остаётся право. Но суд не учёл этого! — говорит Татьяна. — Просто вот как ненужную вещь, захотел — отдал! Так опека решила.

Она стала опекуном, когда ей исполнилось всего 18 лет. Взяла под опеку трёхлетнюю Марину — дочь своей сестры Анны. По словам Татьяны, настоящая мать не особо заботилась о своём чаде: могла просто оставить её в ванной и уйти из дома, могла её ударить. Причём после одного из таких ударов девочка оглохла на одно ухо, слух восстанавливался более трёх лет.

Тогда Анна была не против опекунства своего ребёнка и отдала его на попечение своей сестре. Почему она передумала сейчас — неизвестно. Женщина не отвечает на звонки и свою позицию никак не объясняет.

— Лично моё мнение: она хочет подать на расширение жилья за счёт ещё одного ребенка. Но она не подумала, хочет ли этого Марина! Марина же к ней приходила и говорила: "Забери назад заявление, иначе я с тобой прекращу все отношения". Она иногда ходила к ней, я не запрещаю, она знает, что это её мама, я не запрещаю, — рассказала приёмная мать.

По словам женщины, опека беседовала с подростком и слышала, что она наотрез отказывается возвращаться к биологической матери. Однако представители опеки её будто бы специально не услышали, а глава администрации подписал соответствующее распоряжение фактически не глядя.

На фоне сложившейся ситуации Татьяна очень боится за свою приёмную дочь — вдруг она сбежит или совершит необдуманный поступок, ведь, когда решение суда вступит в законную силу, ей придётся жить с малознакомыми людьми. Кроме того, женщина очень беспокоится за будущее Марины. Девочка увлекается электроникой, ездит на занятия по робототехнике и мечтает связать свою жизнь именно с этими направлениями, однако из-за стресса её успеваемость в школе резко снизилась. А ей ещё сдавать экзамены.

— У ребёнка учёба скатилась, она училась на 4–5. А сейчас Марина нахватала уже троек, потому что она думает об этой проблеме вместо уроков! Почему суд не услышал её — я не знаю. Все шесть заседаний Марина говорила (что хочет остаться с приёмной матерью. — Прим. Лайфа), но суд будто не слышал. Я предоставила справки, что я работаю, что она (родная мать девочки Анна. — Прим. Лайфа) не платит алименты, но мои справки даже отклонили в суде! — заключила Татьяна.

Сейчас женщина собирает документы для апелляционной жалобы, которую планирует подать 31 декабря, накануне Нового года. Сейчас остаётся надеяться лишь на то, праздничное чудо всё таки произойдёт: суд прислушается к желанию девочки и ребёнку не придётся разлучаться с приёмной матерью, которая стала для неё ближе, чем родная.

А в Башкирии ранее отправили в приют мальчика, просившего на улице деньги на шапку.