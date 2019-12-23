Житель Камчатки задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы

Тело пролежало в квартире четыре дня. Всё это время мужчина проводил время с семилетним сыном убитой.

Житель камчатского Вилючинска задушил молодую жену проводом спустя десять дней после свадьбы. Тело женщины он сначала хранил в квартире, а затем обмотал скотчем и попытался спрятать в лесу. Там его и взяли с поличным.

По данным следствия, 37-летний мужчина и 27-летняя женщина поженились 7 декабря, но уже спустя десять дней в семье случился разлад — жена нашла в телефоне мужа переписку с другой. В ходе скандала мужчина сильно ударил возлюбленную, а затем задушил проводом.

Как сообщает агентство "Кам24", тело пролежало в квартире четыре дня. Всё это время мужчина проводил время с семилетним сыном убитой жены — ездил с ним в аквапарк.

Затем муж решил избавиться от тела и выбросить его под видом мусора в озеро Вилюй. Как сообщает полиция, злоумышленника с другом спугнул случайный прохожий. Тело они бросили прямо на снег и уехали.

Очевидец сообщил полиции номер автомобиля. Чтобы остановить преступника, сотрудникам правоохранительных органов даже пришлось применить табельное оружие. В результате предполагаемого убийцу задержали, возбуждено уголовное дело.