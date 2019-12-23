Украинцы назвали главные события года. Выборы президента только на 2-м месте

Согласно результатам опроса, в пятёрку самых важных вошли переговоры по Донбассу на "нормандском саммите".

Почти половина украинцев считает событием года освобождение украинских моряков, арестованных в Керченском проливе при попытке пройти в Азовское море. Такие данные привела социологическая группа "Рейтинг" на основе результатов проведённого опроса.

Также одним из главных событий на Украине стали выборы президента. Каждый пятый назвал событием года возобновление переговоров по ситуации в Донбассе в "нормандском формате". Ещё украинцы упомянули про выборы в Верховную раду, выход украинской сборной по футболу в финал Евро-2020 и укрепление курса гривны.

Кроме того, в рамках опроса социологи выяснили, кого украинцы считают политиком года. Владимира Зеленского упомянули 47% респондентов, его предшественник Пётр Порошенко всё дальше уходит в аутсайдеры.

— Про Ю. Бойко, Д. Разумкова и Ю.Тимошенко так утверждали по 8–10% опрошенных, П. Порошенко, В. Медведчука, С. Вакарчука и В. Гройсмана — по 5–7%, — говорится в сообщении "Рейтинга".

Опрос проводился на территории Украины в период с 13 по 17 декабря. Участие в нём приняли 2500 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных жителей Украины в 2019 году.