Суровые челябинцы сразились в шахматы, сидя в проруби

По словам участников турнира, они могут находиться в ледяной воде почти 20 минут.

Увлекающиеся моржеванием жители Челябинска решили совместить закаливание с занятием интеллектуальным спортом. Прямо в проруби они играют в шахматы. По словам участников необычного чемпионата, партия в ледяной воде может продолжаться примерно до 20 минут. Видео игры опубликовал местный паблик "Типичный Челябинск".

Как рассказала один из инициаторов шахматного турнира в проруби — 68-летняя Нина Пушкарёва, она занимается моржеванием 24 года, потому холода особо не чувствует. Зато, по её словам, здоровье поправилось и теперь она больше не болеет.

Ранее Лайф публиковал видео из Тюмени, где местные жители в День народного единства устроили "моржовый" флешмоб: несмотря на минусовую температуру, члены клубов по зимнему плаванию облились холодной водой.