На Урале убийца два года хранил тело жертвы в погребе

Как установили оперативники, ссора произошла во время застолья и преступник решил замести следы.

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении жителя села Уйское, который не только убил своего знакомого, но и прятал тело жертвы в течение двух лет в собственном доме.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области, убийство было совершено ещё в 2017 году во время попойки. Внезапно вспыхнувший конфликт между собутыльниками обернулся тем, что хозяин дома зарезал знакомого. Тело он спрятал в погребе своего дома.

С 2017 года убитый числился пропавшим без вести, однако оперативникам удалось в 2019 году найти его останки.

— Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре региона.

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