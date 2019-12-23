На конкурс для компаний, создающих креативный контент в Сети, выделят 3 млрд

В нём могут принять участие проекты по одному из направлений: видеоконтент, контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), спецпроекты в интернет-СМИ, игры и ПО.

В первом квартале 2020 года в России стартует конкурс, ориентированный на поддержку проектов по созданию яркого, полезного, интересного контента для молодёжи в Интернете. Об этом сообщил в понедельник первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на встрече с представителями Института развития Интернета (ИРИ) и медиаиндустрии в Москве. Призовой фонд составит 3 миллиарда рублей, и подобное стимулирование для отечественных специалистов, занятых в этой области, применяется впервые.

В конкурсе смогут принять участие проекты по четырём направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. А тематическими направлениями станут: "Живая память" (проекты-посвящения Великой Победе 1945 года), "Мы вместе" (о России как многонациональном государстве ), "Делай добро" (о волонтёрах и добровольцах), "Гордимся" (о победах россиян) и "Действуй!" (об их возможностях). Приём заявок начнётся уже в январе.

Как отметил Кириенко, для распределения субсидий будут использованы механизмы, уже зарекомендовавшие себя по Фонду кино и Фонду президентских грантов.

— Гранты будут предназначены как для существующих компаний, которые могут прийти с готовыми проектами, так и для творческих команд, которые могут прийти с концептом проектов, — добавил он.

Институт развития Интернета (ИРИ) является координационным центром взаимодействия государства, цифровой индустрии и общества, эффективной площадкой для выстраивания межотраслевого диалога и согласования инициатив участников рынка. Выступает разработчиком предложений по совершенствованию государственной политики в цифровой среде, а также организатором образовательных программ для органов регионального и муниципального управления.