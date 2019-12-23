"Искусство должно возбуждать". Вице-мэр Новосибирска объяснила выбор формы катка

Некоторые общественники пригрозили, что напишут на чиновницу жалобу в прокуратуру.

Новогодний каток в Новосибирске удивил горожан своей необычной формой: с высоты птичьего полёта конструкция выглядит как фаллический символ. Обескураженным местным жителям ответила заместитель мэра — начальник городского Департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

— Настоящее искусство должно возбуждать! — написала она на своей странице в социальной сети Facebook, снабдив пост фотографией "пикантного" катка.

Комментаторы в свою очередь разделились на два лагеря. Одни оценили чувство юмора чиновницы и поблагодарили за столь красиво сделанный и оформленный каток: "Какой простой тест на выявление атрофии чувства юмора. Браво!", "Анна Васильевна, молодец! Отлично сделано, и с юмором всё в порядке!", "Сам каток очень милый, лёд нарастёт, и все будут счастливы".

Однако другие фолловеры не поддержали чиновницу и посчитали форму катка грубой насмешкой над горожанами: "Ещё одно подтверждение маргинальности мэрии", "Пишу на вас жалобу в администрацию президента и прокуратуру. Возбуждать надо дела на таких, как вы. За хамство в отношении избирателей, за наглость в обращении с имиджем города и глумление над самоуважением граждан страны".

Ранее Лайф писал, что Милонов предложил не пускать пьяных людей на городские катки.