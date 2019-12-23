В США рассказали об условиях введения и снятия с России "санкций из ада"

По словам американского сенатора, Госдепартамент должен будет предоставить доклад о наличии или отсутствии "российского вмешательства" в дела США.

Инициаторы американского законопроекта DASKA (American Security from Kremlin Aggression Act of 2019), что можно перевести как "Защита американской безопасности от агрессии Кремля", сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес разработали поправки в документ, определяющие условия и порядок введения и снятия антироссийских санкций. Притом ранее Линдси Грэм охарактеризовал предлагаемые ограничения как "санкции из ада".

Согласно предложенному документу, санкции должны вводиться в случае "вмешательства России во внутренние дела США" и "агрессии против Украины". Притом данные факты должен будет пытаться установить, а затем подтвердить или опровергнуть Госдепартамент США.

В течение 45 дней после подписания документа разведка и Госдеп США должны определить факт наличия "вмешательства" или "агрессии". Если доказательств этого не будет, то и антироссийские санкции не должны вводиться.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в администрации президента США Дональда Трампа выступили против новых санкций в отношении России.