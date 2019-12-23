Путин — о ситуации в Чечне в девяностые: Наша общая вина

Первый президент Чечни рассказывал, что каждый должен был входить в какую-либо банду, иначе жить было невозможно.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам сельского хозяйства в Адыгее выразил мнение, что ситуация, которая сложилась в Чечне в 90-е годы прошлого века, была общей виной страны.

Путин вспомнил слова первого президента Чечни о том, что раньше нужно было либо быть членом банды, либо иметь свою банду. Жить по-другому в Чечне было невозможно.

— Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина — России, что довела до такого состояния, — отметил президент России.

А несколькими днями ранее Владимир Путин допустил, что главе Чечни Рамзану Кадырову дадут звание Героя труда.