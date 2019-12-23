На новогоднем столе у Путина будут сыр и вино, подаренные ему в Адыгее

Оба продукта произведены в России и являются удачным примером политики импортозамещения.

С общественного совещания по вопросам сельского хозяйства, которое прошло сегодня в Адыгее, президент Владимир Путин ушёл не с пустыми руками. Так, генеральный директор винодельческого предприятия "Фанагория" Пётр Романишин передал главе государства вино, произведённое на предприятии в 2016 году. А фермер Олег Сирота наконец презентовал Путину головку сыра бергкезе. Это немецкий сорт сыра, который президент России в своё время попробовал в Дрездене.

— Спасибо, использую на новогоднем столе ваши вино и сыр, — пообещал российский лидер, обращаясь к участникам встречи.

Ранее фермер Сирота рассказывал, что в среднем головка сыра бергкезе зреет от года. Однако угощение для президента ждало своего часа целых пять лет.

Как ранее сообщал Лайф, в Адыгее Путин также посетил агровыставку, на которой местные производители представили хлеб, кондитерские изделия, чай, мёд, сыры, молоко, консервы, пиво и другие продукты. Среди экспонатов была колбаса, которая привлекла внимание полпреда Устинова. Заметив, что он взял одну палку сырокопчёной в руки, Путин пошутил над чиновником: "Верни колбасу, я всё прощу".