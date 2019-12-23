"Ушла за семечками". Томичка рассказала Лайфу, как нашла сестру через 16 лет

Поиски затянулись из-за того, что, пока семья искала 22-летнюю девушку, Юлю признали подростком 14 лет и помещали в рубрику "Пропавшие дети".

Нелли Семёнова, сестра девушки Юлии, которая спустя 16 лет, проведённых в психдиспансере, нашла семью, рассказала Лайфу детали пропажи родственницы.

Юля была инвалидом с детства. Пропала она в 2003 году в Томске, где проживала вместе с семьёй.

— Ушла она из дома за семечками в магазин. Раньше бабушки продавали возле магазина семечки прямо кулёчками. В тот день она ушла налегке, поскольку был сентябрь месяц и тёплая погода. Ушла в одной юбке, колготках, туфельках, кофточке тоненькой... ушла и не вернулась, — вспомнила Семёнова.

К вечеру уже начались поиски девушки, потом подключилась полиция. В правоохранительных органах сказали, что ориентировка будет разослана по всем городам. Однако её не нашли ни через месяц, ни через год.

— На протяжении месяца ходили. И ночью, и днём. Как мама, так и мы сами с братьями, сёстрами. Ходили искали, но всё безрезультатно, — рассказала Семёнова.

Спустя 16 лет Нелли позвонила инспектор УФМС России и уточнила, она ли ищет родственницу. Когда выяснилось, что Юлия — в Красноярске, Нелли связалась с психдиспансером. Оказалось, что долгие поиски затянулись из-за того, что, пока семья искала пропавшую 22-летнюю девушку, Юлю определили как ребёнка 14–16 лет и помещали в рубрику "Пропавшие дети". Дело в том, что девушка выглядела не по возрасту юной.

Теперь для Юли делается новый паспорт. В скором времени девушка уже вернётся домой, правда, пока не решено, с кем из родственников она будет жить. Нелли выразила надежду, что некоторое время Юля поживёт у неё, а потом уже сама решит, с кем из братьев или сестёр захочет проживать.

Напомним, Юлия из Томска пропала в 2003 году. Долгих 16 лет семья о ней ничего не знала. Всё это время девушка провела в психоневрологическом интернате Красноярска, так как не помнила ничего из своей жизни. С помощью волонтёров удалось найти родственников девушки.