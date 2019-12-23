Фермер рассказал Лайфу, какие улитки могут повысить в России рождаемость

А ещё некоторые из этих моллюсков дают икру, которая считается дорогим деликатесом.

Фермер Сергей Балаев, рассказавший сегодня на встрече в Адыгее президенту РФ Владимиру Путину про пользу улиток, рассказал Лайфу о своём товаре. По его словам, все эти моллюски одинаково полезны и все являются сильными афродизиаками.

— Вся улитка хорошая. Виноградная или ещё какая-то. Человек, который не занимается улиткой, её не отличит. Польза везде одинаковая. Каждый из видов одинаково полезен... и это действительно сильнейший афродизиак, — поделился с Лайфом Сергей Балаев.

При этом фермер отметил, что некоторые виды улиток дают больше икры, которая считается деликатесом и имеет высокую стоимость. За счёт этого, по словам подмосковного фермера, можно обеспечить себя материально.

Ранее на совещании по сельскому хозяйству Владимир Путин в шутку предложил мужчинам употреблять в пищу улиток для решения демографической проблемы в стране.