В центре Севастополя проводят эвакуацию из-за найденной немецкой бомбы

По предварительным данным, это 50-килограммовый снаряд. Место ЧП оцеплено, там работают взрывотехники.

В центре Севастополя проводят операцию по обезвреживанию найденной немецкой бомбы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает местное издание ForPost.

Снаряд нашли у бывшего кинотеатра "Дружба" на площади Ушакова. Случилось это в ходе работ по реконструкции Большой Морской. Эта улица перекрыта для движения, в округе образовалась большая автомобильная пробка. Жителей близлежащих домов эвакуируют.

Но, по предварительной информации, найден 50-килограммовый снаряд SD-50.

А осенью в Крыму нашли бомбу, которая со времён войны провисела на дереве.