В центре Севастополя проводят эвакуацию из-за найденной немецкой бомбы

В центре Севастополя проводят операцию по обезвреживанию найденной немецкой бомбы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает местное издание ForPost.
Снаряд нашли у бывшего кинотеатра "Дружба" на площади Ушакова. Случилось это в ходе работ по реконструкции Большой Морской. Эта улица перекрыта для движения, в округе образовалась большая автомобильная пробка. Жителей близлежащих домов эвакуируют.
Но, по предварительной информации, найден 50-килограммовый снаряд SD-50.
А осенью в Крыму нашли бомбу, которая со времён войны провисела на дереве.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram