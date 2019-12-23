В Перми девочке запретили приходить в сад в костюме Эльзы из "Холодного сердца"

У детей не было особого выбора, кем быть на празднике. Большинство мальчиков были солдатиками, а девочки — снежинками.

В пермском детском саду шестилетней девочке запретили приходить на праздничный утренник в костюме Эльзы, персонажа популярного мультипликационного фильма "Холодное сердце" производства Disney. Об этом рассказала мама малышки Анна Букатова на своей страничке в "Фейсбуке".

— В нашем садике, как и в большинстве пермских садиков, запрещены на этот Новый год костюмы современных персонажей, — написала она.

При этом Букатова уточнила, что на утреннике играли по сценарию "Щелкунчика", поэтому у большинства детей не было выбора, кем быть на празднике. Мальчики должны были быть солдатиками, а девочки — снежинками.

— Мы понимаем, что бывают разные сценарии, что в садике считают, что детям надо прививать всё светлое и доброе из прошлого. Мы не против. Но есть над чем задуматься. Нам в XXI веке приходится выбирать между советскими персонажами и современными, — написала она в социальной сети.

Впрочем, сама девочка не расстроилась, ведь свой костюм она всё-таки смогла надеть, оставив лишь голубое платье, а сняв только белоснежный парик, из малышки получилась очередная "снежинка".

А детсад в Гамбурге ранее порекомендовал родителям не наряжать детей в индейцев, чтобы случайно не вызвать скандал на расовой почве.