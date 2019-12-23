Ксения Бородина устроила шикарный праздник в честь четырёхлетия дочки

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Фото © Instagram/@borodylia

Теледива воспитывает двух дочерей: младшую Теону и старшую Марусю. По её словам, Теона — настоящая тусовщица.

Телеведущая российского реалити-шоу "Дом-2" на четвёртый день рождения дочери обрадовала именинницу настоящим торжеством. На публикацию знаменитости в "Инстаграме" обратил внимание портал "Дни.ру".

На мероприятие Ксения Бородина пригласила своих коллег и близких знакомых, среди которых были Ольга Орлова, Елена Бушина, Наталья Варвина.

По словам Бородиной, "дети стояли на ушах от счастья". Кульминацией стал огромный многоярусный торт, украшенный фигурками единорогов.

А в октябре дочь Ксении Бородиной экстренно госпитализировали из школы.

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