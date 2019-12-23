Ксения Бородина устроила шикарный праздник в честь четырёхлетия дочки

Телеведущая российского реалити-шоу "Дом-2" на четвёртый день рождения дочери обрадовала именинницу настоящим торжеством. На публикацию знаменитости в "Инстаграме" обратил внимание портал "Дни.ру".
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6 лет вместе с командой @moreshowcom , я не знаю, чтобы мы делали без вас, как развлекаете вы деток, так никто не умеет. Родители сидят и спокойно наслаждаются едой и общением, тем временем дети стоят на ушах от счастья. Вчера были и спектакли и игры и лазер так, короче программа максимум 😻😻⭐️🌟
На мероприятие Ксения Бородина пригласила своих коллег и близких знакомых, среди которых были Ольга Орлова, Елена Бушина, Наталья Варвина.
По словам Бородиной, "дети стояли на ушах от счастья". Кульминацией стал огромный многоярусный торт, украшенный фигурками единорогов.
А в октябре дочь Ксении Бородиной экстренно госпитализировали из школы.
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