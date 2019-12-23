Россиянам посоветовали разбавлять крепкое спиртное водой

Соотношение алкоголя с питьевой водой, по словам специалистов, должно быть 1 к 3. Такая концентрация наименее опасна для организма.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам разбавлять крепкий алкоголь водой для уменьшения вреда организму. Об этом агентству "Интерфакс" рассказали в пресс-службе ведомства.

— Более крепкий алкоголь, полученный в результате перегонки, действует на организм чрезвычайно разрушительно, поэтому крепкие напитки крайне желательно разбавить водой в соотношении 1:3, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Именно такую концентрацию специалисты назвали "относительно безопасной" для организма. В ведомстве добавили, что наименее опасной дозой алкоголя для человека является 150 миллилитров водки или половина бутылки вина.

В Роспотребнадзоре также посоветовали не пить крепкий алкоголь на голодный желудок и не запивать газированными напитками, так как благодаря углекислому газу алкоголь попадает в кровь быстрее и, соответственно, быстрее наступает опьянение.

— Чтобы этого не происходило, надо обязательно закусывать выпитые алкогольные напитки и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма, — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее специалисты выяснили, какой алкоголь россияне покупают чаще всего перед Новым годом. Шампанское и игристые вина не вошли даже в тройку лидеров рейтинга.