В ЕС заявили, что строительство Крымского моста надо было согласовывать с Киевом

В дипслужбе Евросоюза полагают, что мост якобы ограничивает проход судов по Керченскому проливу.

Европейский союз считает, что на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, который пролегает через Керченский пролив, стоило прежде получить согласие Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение европейской дипломатической службы.

По мнению ЕС, отсутствие согласия Украины на строительство моста и запуск движения по нему является нарушением суверенитета Украины и её территориальной целостности.

Также в сообщении Евросоюза подчеркнули, что мост якобы ограничивает проход судов через Керченский пролив в Азовское море.

В том же ключе ранее выступил и МИД Украины. Он выразил протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, а также его участием в запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.