Детей из гатчинского "дома-арсенала" отправят в реабилитационный центр

Они долгое время жили взаперти по воле отца-фанатика, и теперь педагоги будут знакомить их с миром.

Уполномоченная по правам детей по Ленинградской области Тамара Литвинова рассказала Лайфу, что детей из гатчинского "особняка-арсенала" готовят к отправке в социально-реабилитационный центр.

— Дети должны учиться и не должны быть изолированы, они должны социализироваться. Они и так никогда не видели ни друзей, не занимались в кружках, ни дополнительным образованием. Нужно ведь детей учить этому, они этого очень хотят, они хотят общаться, — рассказала детский омбудсмен.

По её словам, в социально-реабилитационном центре детей ждут культурные и досуговые мероприятия, на которых они будут общаться и социально развиваться. Отправятся они туда сразу же после выписки из больницы, которая состоится в ближайшие дни.

Напомним, в особняке, где жила многодетная семья, нашли целый арсенал оружия. Шестеро детей были отправлены в больницу: они росли в грязи и фактически в заточении. Главу семейства также подозревают в насилии над собственной дочерью. Дети были в заложниках у фанатика.