Лайф публикует видео эвакуации раненных при стрельбе на Лубянке

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В распоряжении Лайфа оказалось видео эвакуации раненных в стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке 19 декабря.

На кадрах видно, что эвакуацию с линии огня проводили в том числе и на чёрном джипе. Не исключено, что он был бронированным. Внедорожнику приходилось маневрировать между зданием и парковкой. В безопасном месте раненых уже передавали бригадам скорой помощи.

Напомним, 19 декабря мужчина открыл стрельбу прямо у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Позже выяснилось, что стрелявшим был житель Подмосковья, который увлекался стрельбой.

Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СКР. На месте происшествия погиб сотрудник ФСБ, позже стало известно, что в больнице скончался ещё один сотрудник.

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