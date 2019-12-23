Лайф публикует видео эвакуации раненных при стрельбе на Лубянке

В распоряжении Лайфа оказалось видео эвакуации раненных в стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке 19 декабря.

На кадрах видно, что эвакуацию с линии огня проводили в том числе и на чёрном джипе. Не исключено, что он был бронированным. Внедорожнику приходилось маневрировать между зданием и парковкой. В безопасном месте раненых уже передавали бригадам скорой помощи.

Напомним, 19 декабря мужчина открыл стрельбу прямо у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Позже выяснилось, что стрелявшим был житель Подмосковья, который увлекался стрельбой.

Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СКР. На месте происшествия погиб сотрудник ФСБ, позже стало известно, что в больнице скончался ещё один сотрудник.