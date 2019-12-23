Боевики попытались атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии с помощью БПЛА

Два летательных объекта были обнаружены и перехвачены системами ПВО в воскресенье.

22 декабря боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике генерал-майора Юрия Боренкова.

— Двадцать второго декабря 2019 года с наступлением тёмного времени суток боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов, — сообщил Боренков во время брифинга.

По словам генерал-майора, в 23:02 российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два БПЛА, которые направлялись к авиабазе с юго-востока. Пострадавших и разрушений нет.