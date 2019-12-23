На Ямале хирурги извлекли огромный ком волос из желудка ребёнка

Операция прошла успешно, маленький пациент был выписан после лечения в больнице.

Хирурги в Ямало-Ненецком автономном округе успешно провели операцию по извлечению 18-сантиметрового кома волос из желудка шестилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ЦКБ Нового Уренгоя.

В сообщении указано, что в начале декабря в больницу был экстренно доставлен мальчик по поводу сильной боли в животе. С помощью гастроскопии под наркозом и компьютерной томографии удалось обнаружить объёмное образование.

Результат поражал: образование оказалось волосяным комом восьми сантиметров в поперечнике и длиной 18 сантиметров под названием трихофитобезоар. Желудок не в состоянии переварить инородные тела, и те накапливаются в его просвете, формируя плотно спаянные комы.

Ребёнку была проведена лапаротомия (разрез брюшной полости) с рассечением желудка и дальнейшим его ушиванием. Трихофитобезоар был удалён, мальчик прошёл лечение в хирургическом отделении больницы и был выписан домой.

Заведующий отделением Андрей Леус, который практикует без малого 25 лет, встретил такую находку впервые.

— Подобные образования в желудочно-кишечном тракте грозят непроходимостью желудка, идёт обезвоживание организма, нарушение водно-электролитного обмена и в конечном итоге могут привести к остановке сердца. Язва желудка, перитонит и пролежни стенок желудочно-кишечного тракта тоже угрожают жизни человека. Мне приходилось удалять безоары у взрослых. Случаи были связаны с неумеренным употреблением хурмы, а вот удалять такое образование у ребёнка пришлось первый раз, — рассказал хирург.

Врачи рекомендуют потреблять фрукты с большим количеством волокон и грубой клетчатки осторожно, а также следить за вредными привычками детей, связанными с непреодолимым желанием есть волосы.