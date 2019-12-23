Замначальника ГИБДД Балашихи задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя начальника ГИБДД Балашихи задержали по подозрению в получении взятки. Об этом руководитель пресс-службы подмосковного управления МВД РФ Татьяна Петрова сообщила ТАСС.
— Установлено, что полицейский получил 225 тысяч рублей от коммерсанта за совершение незаконных действий, — рассказала Петрова.
Также она добавила, что проводится служебная проверка, полицейский будет уволен из органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут и его непосредственных руководителей.
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