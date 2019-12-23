И снова рекорд. Температура в Москве показала максимум за 140 лет

Температура воздуха на столичной базовой метеостанции на ВДНХ к 20:00 поднялась до 6,2 градуса тепла, тем самым установив абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю наблюдений.

Как сообщили "Интерфаксу" в московском метеобюро, этот показатель на 0,3 градуса выше, нежели в 2015 году. Таким образом, за текущую зиму установлены уже три температурных рекорда — 18 декабря термометры показали небывалые за 133 года 5,4 градуса, а 19-го — 6,5 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что нынешний декабрь рискует стать самым малоснежным за последние 70 лет.