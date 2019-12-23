Самую грустную вечеринку в мире сняли на видео в Красноярске

На кадрах видно, как три огромных ростовых куклы — слон, свинка и собака — вовсю отрываются на сцене. Но зрителей у них нет.

Аниматоры в костюмах ростовых кукол танцуют перед пустым залом под грустную музыку. Видео с этим представлением опубликовали в группе ВК "Я живу в Красноярске".

— Самые грустные вечеринки в городе проходят в парке Универсиады. Там каждый вечер с 18:00 до 22:00 аниматоры танцуют в полном одиночестве. Сходите их поддержите, что ли. Они, правда, стараются, — указано в посте.

Мнения комментаторов по поводу призыва поддержать артистов разнятся. Кто-то хочет "также оторваться", кто-то сетует на плохое информирование об этой "вечеринке". Кого-то эта ситуация и общая обстановка навели на философские размышления.

— Тут видео, на самом деле, серьёзное — об одиночестве, о том, что в наше время никому ничего не интересно, об обесценивании общения как такового, — пишет один из пользователей социальной сети.