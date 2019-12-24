Греция приостановила экстрадицию россиянина Винника в США

Против россиянина действуют "механизмы, способные разрушить человеческое существование", заявила его адвокат.

Высший административный суд Греции приостановил решение о последовательной экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию. Об этом журналистам сообщила его адвокат Зои Константопулу.

По словам юриста, россиянин уже четвёртый день продолжает голодовку. Его здоровье ухудшается. Также Константопулу отметила, что на стороне Винника закон и международные конвенции, а против него действуют "механизмы, способные разрушить человеческое существование".

— Кто в конечном итоге возобладает, это то, что касается нас всех, если мы хотим называться людьми, — заявила адвокат РИА "Новости".

Напомним, россиянин был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. Его обвиняют в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. Арестованный начал голодовку в конце ноября 2018 года в знак протеста против нарушения его прав. США добиваются от Греции экстрадиции Винника.