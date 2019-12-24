Учёные вывели томаты-букеты. Вырастут хоть в офисе, хоть в космосе

Специалисты отмечают, что новый сорт позволяет избежать использования большого количества удобрений, оказывающих негативное влияние на экологию.

Учёные-биологи вывели сорт помидоров, которые хорошо себя чувствуют в стеснённых условиях городов и быстро созревают, а их плоды растут как виноградины. Это исследование было опубликовано в научном журнале Nature Biotechnology.

Редактирование генома стало доступно благодаря особой технологии редактирования генетической информации под названием CRISPR/Cas9. С её помощью удалось превратить привычный нам всем куст помидора в небольшой букет. Только вместо бутонов на нём — красные сладкие плоды. Учёные измерили количество сахара в новом сорте и выяснили, что оно совсем не уменьшилось.

Невысокие, крепкие, ветвистые, с короткой корневой системой, эти помидоры отлично подходят для ограниченного пространства городской среды. Их можно самостоятельно выращивать на балконе или в офисе, на специальной ферме на крыше здания или на борту космического корабля. Такова и была цель группы учёных — создать овощные культуры, пригодные для выращивания в неподходящих, казалось бы, условиях.

Выращивание достаточного количества овощных и фруктовых культур в городе должно будет уменьшить негативное влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Но такие культуры должны удовлетворять ряду требований: быстро созревать, занимать мало места и обильно плодоносить.

Биотехнологам удалось этого добиться с помощью воздействия на несколько генов, каждый из которых отвечает за определённый признак. Так, редактирование генов, контролирующих переход к репродуктивному росту, привело к тому, что помидоры начали отращивать длинные мощные побеги. Сами овощи стали быстрее вырастать, цвести и плодоносить.

Оставалось только сделать растение компактным. В этом учёным помог ген, который регулирует длину междоузлий — длину стебля между креплениями листьев.

— Это демонстрирует, как мы можем производить продовольственные культуры по-новому, без необходимости раскапывать землю или вносить чрезмерное количество удобрений, которые потом стекают в реки и ручьи. Это новый подход, позволяющий накормить людей локальными продуктами и с наименьшим углеродным следом, — сказано в сообщении учёного Закари Липпмана, размещённом в пресс-релизе лаборатории.