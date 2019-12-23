В Швейцарии дважды перепутали российский гимн перед матчем КХЛ

В конечном итоге его самостоятельно исполнили а капелла пришедшие на матч болельщики.

Организаторы вынесенной встречи "Салават Юлаев" — "Ак Барс", проходившей в швейцарском Давосе, перепутали гимн России и перед началом матча вместо него включили "Патриотическую песню" композитора Михаила Глинки.

В отличие от организаторов болельщики и хоккеисты подмену заметили и петь не стали. Несмотря на свист с трибун, мелодия продолжала звучать и доиграла до конца. Потом прозвучали извинения диктора и обещание, что сейчас включат правильный гимн.

Но из динамиков вновь начала играть песня Глинки, на этот раз ошибку заметили сразу и выключили музыку вовсе. Ситуацию исправили болельщики, они спели гимн страны а капелла.

"Патриотическая песня" Глинки использовалась в качестве гимна после распада СССР с 1991 по 2000 год, после чего ей на смену пришёл нынешний гимн, текст к которому написал Сергей Михалков, а музыку — Александр Александров.