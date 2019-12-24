Роспотребнадзор начал расследование массового отравления в детском саду на Урале

Помимо воспитанников за медицинской помощью с аналогичными жалобами обратились также двое воспитателей.

Управление Роспотребнадзора по городу Копейску проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления 16 воспитанников и двух сотрудников детского сада № 34. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным региональной прокуратуры, из общего числа обратившихся за помощью медиков госпитализированы восемь детей и один воспитатель. Все они прошли осмотр и сдали необходимые анализы, один ребёнок был переведён в больницу Челябинска.

Сам детский сад закрыт, в нём проведена генеральная уборка и дезинфекция помещений. Проводятся лабораторные исследования материала от больных детей и сотрудников, проб продукции, воды и прочее. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее Лайф сообщал, что в челябинском детсаду малышам к Новому году подарили конфеты с плесенью.