На Украине назвали большим риском отказ от исков против России по газу

Сейчас в Киеве работают над "системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск".

Отказ Украины от новых исков против России по газу ведёт к риску. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

— Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск, — цитирует Витренко Hromadske.ua.

Витренко добавил, что Украина работает над "системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск".

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом".