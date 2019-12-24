В Подмосковье запустили новый комплекс по переработке отходов — видео

Всего в регионе планируется открыть 12 современных перерабатывающих комплексов, что позволит закрыть 11 старых мусорных полигонов.

В Московской области запущен новый комплекс по переработке отходов, получивший название "Восток". Он стал самым мощным предприятием подобного типа в Восточной Европе.

Ежегодно здесь будут сортировать полмиллиона тонн мусора. Половина из этого, примерно 25 тысяч мусоровозов с отходами, пойдёт на переработку и компостирование, в результате чего не придётся "хоронить" мусор на полигонах.

Также на переработку планируется отправлять до 20% полезных материалов, в том числе пластик, стекло, бумагу, металл и Tetra Pak. 30% потока составляют органические материалы, из которых путём компостирования будут делать почвогрунт для озеленения, строительных и дорожных работ.

В строительство комплекса было инвестировано четыре миллиарда рублей. По словам промышленников, новый завод не нанесёт вреда окружающей среде, ведь здесь используются новейшие фильтры, очистные и барьерные сооружения. Всего в Подмосковье планируется построить 12 современных перерабатывающих комплексов. Это позволит закрыть 11 старых мусорных полигонов.