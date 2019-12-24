В Ватикане заявили о планах на Олимпийские игры 2024 года

Профессиональный спорт стал индустрией и огромным рынком, поэтому нужно с этим считаться, заявил министр спорта Ватикана.

После создания весной текущего года первой в Ватикане спортивной организации, которой стала сборная по лёгкой атлетике, правительство страны намерено пойти ещё дальше и заявляет об участии в Олимпийских играх 2024 года, пускай лишь в качестве участников церемонии открытия. Об этом сообщил министр спорта Мельхор Санчес де Тока.

В интервью порталу Inside the Games он рассказал, что в данный момент идёт дискуссия о членстве ватиканских спортсменов во Всемирной легкоатлетической ассоциации. Когда в Ватикане появится пять видов спорта, связанных с международными ассоциациями, будет поднят вопрос о создании национального олимпийского комитета (НОК).

— Участие в параде на Олимпиаде в Париже выглядит реальным, даже если для этого придётся решить некоторые юридические моменты, — сказал де Тока.

Министр отметил, что профессиональный спорт стал индустрией и огромным рынком — и с этим необходимо считаться, ведь он "затрагивает что-то глубокое в человеке".

При этом он подчеркнул, что участие сборной Ватикана в играх носит символический характер и призвано продвигать спорт как способ диалога и путь к достижению мира.