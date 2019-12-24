СМИ: В Закарпатье после пыток застрелили офицеров СБУ

Четыре сотрудника службы безопасности должны были документировать трафик контрабанды у границы с Венгрией.

Офицеров оперативной группы СБУ нашли мёртвыми в окрестностях городка Виноградов в Закарпатье возле границы с Венгрией. Об этом сообщает "Страна.UA" со ссылкой на внутренний источник.

По информации источника, три офицера киевского полка и прикомандированный к ним сотрудник районного управления спецслужбы выполняли задание по документации трафика контрабанды через так называемый частный участок на границе Украины с Венгрией и Румынией.

Об этом участке ранее часто писали в центральных и региональных СМИ. Местные контрабандисты выкупили и построили много частных домовладений вдоль границы Украины, через которые и проходил основной трафик.

Отмечается, что местные бандиты узнали от источника в СБУ о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, её начали искать. В результате оперативников нашли мёртвыми, со следами пыток. Люди были убиты контрольными выстрелами в голову.

В СБУ пока официально не подтверждают факт гибели своих сотрудников в Закарпатье.