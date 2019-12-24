Отцу вернули малышку, которую мать хотела выбросить из окна и "сделать ангелом"

Двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа в Санкт-Петербурге, чтобы "сделать ангелом", а также её двухлетнего брата, после выписки из больницы, передали отцу. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка северной столицы Светланы Агапитовой.

— Девочку 2018-го года рождения и её 12-летнего брата, спасённых из квартиры на Караваевской улице, передали папе. С момента инцидента они находились в социальном отделении ДГБ №5, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мама и дети до инцидента в поле зрения органов опеки не попадали.

Ранее Лайф сообщал, что 14 декабря в полицию поступило сообщение о женщине, которая выбрасывает из окна своей квартиры вещи и угрожает сделать тоже самое с маленькой девочкой, которая сидит у неё на руках.

На место прибыли сотрудники полиции и МЧС, спасатели развернули под окнами тент для смягчения падения, но к счастью, он не пригодился, местный участковый проник в квартиру и забрал ребёнка у матери.