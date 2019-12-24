Из-за резкого потепления в Ярославле закрыли центральный каток

Вновь открыть каток планируется с 26 декабря, когда температура опустится ниже нуля.

В связи с погодными условиями был закрыт центральный каток Ярославля на Советской площади. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города на официальном сайте.

Его планируется вновь открыть для посещения не раньше 26 декабря, когда в области температура опустится ниже нуля.

— В связи с погодными условиями центральный каток города Ярославля на Советской площади закрыт до 26 декабря. Уже с четверга каток продолжит свою работу в соответствии с расписанием, — сказали в пресс-службе.

Сейчас в Ярославле сохраняется температура до 7 градусов выше нуля. По данным ГУ МЧС по региону, ночью она опустится до пяти градусов при южном ветре с порывами до 8 м/с.