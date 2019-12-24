В Чехии атака хакеров остановила работу нескольких шахт

Полные характеристики вируса, который поразил сервера компании, станут известны только в новом году.

Атака хакеров прервала работу в угольных шахтах в Чехии, выведя из строя компьютерную систему компании "Остравско-карвинские шахты" (ОКШ). Об этом сообщает "Чешское радио".

Руководство ОКШ приняло решение немедленно остановить работу во всех своих шахтах. В целях безопасности сотрудников вывели на поверхность. Компьютерная система, которая отвечает за контроль и обеспечение безопасности в штольнях и офисах, зависла и перестала отвечать на команды. Перестали работать и электронные датчики, определяющие уровень метана в воздухе.

Первая атака, которая создала точку входа, произошла в пятницу, а основная — в ночь на понедельник. Пока неизвестно, когда шахты опять заработают.