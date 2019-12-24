В Крыму назвали абсурдными заявления ЕС относительно Керченского моста

Глава общественной палаты региона обратил внимание на молчание европейских стран, когда полуостров находился под украинской блокадой.

Заявление Евросоюза о том, что перед запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту Москве следовало получить разрешение Киева, является абсурдной русофобией. Об этом заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

— Крым соединили мостом с материковой частью России исторически обоснованно. Планы построить этот мост существовали несколько веков. И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления. В своей русофобии и желании ограничить влияние России в мире они доходят просто до абсурда, — сказал Иоффе в беседе с РИА "Новости".

Также он добавил, что когда полуостров оказался под украинской блокадой, в том числе транспортной — когда было прервано железнодорожное сообщение, то ЕС занимал более молчаливую позицию, но теперь его заявления выглядят достаточно странно.

Иоффе выразил уверенность, что через некоторое время Крымский мост теми же странами ЕС будет признан как "транспортный феномен".

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.