В новогоднюю ночь россиянам покажут "Иронию судьбы" в Full HD

Дата и время показа пока не утверждены, но пресс-служба канала уверяет, что телепрограмма скоро появится.

"Россия-1" в новогоднюю ночь покажет отреставрированную версию любимого многими фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Она "будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и чёткими деталями". Об этом РБК сообщили в пресс-центре телеканала.

Пока не известно, когда именно телезрители увидят новогоднюю комедию, потому что ещё нет расписания показа фильмов на телеканале.

Советские телезрители впервые увидели двухсерийный фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" 1 января 1976 года. Он рассказывает историю одновременно чудесной и забавной случайности, которая свела вместе два одиноких сердца. Кинокартина стала по-настоящему культовой.