Порвался имплант. Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди — видео

Согласно документам, у имплантов была пожизненная гарантия, а врач уверял, что их можно давить даже танком.

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева была срочно госпитализирована и перенесла операцию по удалению лопнувшего импланта из груди и силикона из тканей. Об этом она рассказала подписчикам в "Инстаграме".

— Левый имплант порван, протекает лет 5–6, куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень, — написала она.

По словам звезды, 15 лет назад в Санкт-Петербурге она решилась на операцию. Согласно документам, у имплантов была пожизненная гарантия, а доктор уверял, что их "можно давить танком" и ничего не случится.

Она отмечает, что подобные процедуры тогда были не особо распространены в России и фактически она была подопытным кроликом, поэтому регулярно проходит обследование организма. И во время очередной процедуры медики заметили неладное.

Она добавила, что, "возможно, завтра пожалеет" о том, что написала о своей ситуации так открыто, но, несмотря на это, призывает всех, кто задумывается о походе к пластическому хирургу, не делать этого.