В СБУ назвали полным бредом сообщение об убийстве своих сотрудников в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала информацию об убийстве группы оперативников СБУ в Закарпатье.
— Уважаемые журналисты, не распространяйте ложные данные о расстреле группы СБУ в Закарпатье. Это полный бред, — написала Гитлянская в "Фейсбуке".
Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что нескольких оперативников СБУ пытали, а затем расстреляли в Закарпатье вблизи границы с Венгрией и Румынией, где они выполняли задание по документации трафика контрабанды.
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