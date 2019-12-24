В СБУ назвали полным бредом сообщение об убийстве своих сотрудников в Закарпатье

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Фото © Facebook / Служба безпеки України

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала информацию об убийстве группы оперативников СБУ в Закарпатье.

Уважаемые журналисты, не распространяйте ложные данные о расстреле группы СБУ в Закарпатье. Это полный бред, — написала Гитлянская в "Фейсбуке".

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что нескольких оперативников СБУ пытали, а затем расстреляли в Закарпатье вблизи границы с Венгрией и Румынией, где они выполняли задание по документации трафика контрабанды.

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