На границе России задержали китайца с 79 кг человеческих волос

Контрабандист рассказал, что переправить товар через границу его попросил приятель.

Сотрудники Читинской таможни задержали гражданина Китая, который пытался незаконно провезти на территорию России партию человеческих волос. Об этом сообщает "Забайкальский рабочий".

— 79 килограммов незадекларированных человеческих волос обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск при таможенном контроле у гражданина КНР, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая крупная партия "явно свидетельствовала" о коммерческом предназначении груза, что позже и подтвердил сам контрабандист.

По его словам, переправить товар через границу его попросил знакомый из Китая для изготовления париков, накладных волос и заколок. На данный момент возбуждено административное дело, товар отправлен на экспертизу.