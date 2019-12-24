На границе России задержали китайца с 79 кг человеческих волос

Сотрудники Читинской таможни задержали гражданина Китая, который пытался незаконно провезти на территорию России партию человеческих волос. Об этом сообщает "Забайкальский рабочий".
— 79 килограммов незадекларированных человеческих волос обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск при таможенном контроле у гражданина КНР, — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая крупная партия "явно свидетельствовала" о коммерческом предназначении груза, что позже и подтвердил сам контрабандист.
По его словам, переправить товар через границу его попросил знакомый из Китая для изготовления париков, накладных волос и заколок. На данный момент возбуждено административное дело, товар отправлен на экспертизу.
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