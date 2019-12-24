Парфюмер рассказал, как правильно выбрать духи в подарок

В первую очередь стоит обратить внимание на пищевые предпочтения человека, его образ жизни и главные черты характера.

Британский парфюмер Ли Хардинг рассказал, чему следует уделить внимание при выборе духов в подарок. Специалист советует учитывать вкус, возраст, образ жизни и даже гастрономические предпочтения человека.

По словам Хардинга, в течение жизни человека обоняние меняется так же, как и вкус. Так, подростки склонны выбирать более сладкие и фруктовые запахи, но зрелые люди предпочитают эти ароматы в качестве нот, оттенков.

Пищевые пристрастия тоже могут многое сказать о предпочтениях, уверяет парфюмер. Человек, который не слишком любит специи, не обрадуется пряным ароматам или восточным нотам. Хардинг признаётся, что старается избегать запаха ванили и корицы.

Духи соответствуют стилю жизни. Так, туалетная вода состоит в основном из начальных нот. Они летучие и яркие, придают свежесть аромату, но быстро выветриваются — всего за три часа.

Кроме того, эксперт советует не торопиться с выбором подарка. Хардинг объясняет, что разные парфюмерные ноты держатся на теле разное количество времени и зачастую духам надо дать возможность раскрыться.

— Мы часто предлагаем покупателям сперва заняться покупками, а потом вернуться к нам с окончательным решением. За этот период аромат как раз успеет раскрыться, — рассказывает парфюмер.

Ли Хардинг — парфюмер из Лондона. Работал с такими известными брендами, как Bottega Venetta, Chloe, Marc Jacobs, Vera Wang, Vivienne Westwood, Cavalli, Philosophy, Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez, и другими.