Эксперты предупредили США о "рождественском подарке" из России

Россия приготовила США "рождественский подарок" в виде атомной подводной лодки проекта 885М "Ясень-М", пишет американское издание The National Interest, отмечая, что заложить её планируют 25 декабря.

Предполагается, что субмарины этого проекта станут более тихими и получат модернизированную бортовую электронику, укороченный корпус и расширенный набор оружия, в том числе крылатые ракеты "Калибр-М".

Эксперт Марк Епископос считает, что, хоть "Ясень-М" и можно сравнить с американскими субмаринами "Вирджиния", преимущество всё равно остаётся за подлодками из России.

— Есть категория, в которой "Ясень", похоже, одерживает решительную победу: соотношение цены и качества, — отмечает Епископос.

По его словам, серийное производство субмарины "Ясень-М" не будет стоить выше 50 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов). Средняя же цена "Вирджинии" составит 2,8 миллиарда.