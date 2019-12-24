Учёный рассказал, когда пройдёт первая пересадка головы живому человеку

Архаичные представления о том, что человеку всю жизнь придётся ходить с одним и тем же телом, уже совсем скоро могут кануть в лету, поскольку в ближайшие 10 лет учёные освоят технологию пересадки головы, уверен британский нейрохирург Брюс Мэтью.

Правда, для того чтобы операция была успешной, по мнению учёного, его коллегам следует изменить подход к методике пересадки головы. Мэтью убеждён, что перемещать в новое тело следует не только непосредственно голову, но и спинной мозг вместе с ней.

— Очень трудно отделить твёрдую мозговую оболочку, не повредив её. Для этого потребуется ряд открытий, но, вероятно, это произойдёт в ближайшие десять лет, — приводит его слова Daily Mail.

Сейчас учёные разделяют голову и позвоночник, а затем пытаются соединить их обратно, но уже в новом теле, что, по мнению Мэтью, не очень эффективно. По его словам, сейчас в этом направлении уже ведутся исследовательские работы.

Ранее трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак рассказал о перспективах пересадки человеческой головы.