Бывший сотрудник Apple рассказал, зачем компания готова выплатить хакерам $1 млн

Чем больше людей в компании, тем больше проблем у итогового продукта. По этой причине Стив Джобс предпочитал руководить маленьким отделом.

Apple заплатит хакерам, которые смогут обнаружить дыры и ошибки в iPhone, Apple Watch, iCloud и других устройствах компании, один миллион долларов. О том, зачем компании-гиганту искать помощи на стороне, рассказал бывший сотрудник Apple Даниель Депп в беседе с "360".

По словам Деппа, Apple не справляется своими силами с устранением всех ошибок и неполадок в работе гаджетов. Больше сотрудников — больше "дыр", поэтому компания вынуждена искать помощи у хакеров.

Хакеры — это своеобразные инженеры-программисты, которые работают только на самих себя. Они готовы очень тщательно и очень агрессивно тестировать готовый продукт, ища все возможные недостатки. Одних при этом привлекает значительное вознаграждение, другими движет любопытство и желание "что-то взломать, вскрыть".

— Это просто полировка продукта. Скорее всего, компания сейчас готовит какой-то новый инновационный продукт. И, чтобы не облажаться, как бывало, хотят максимально гладко выйти. Конкурентов много, многие зуб точат на Apple, пытаются найти лазейки. А так Apple убьёт двух зайцев: и залатает дыры, и даст возможность хакерам подзаработать. Скорее всего, покажет, что iCloud невозможно взломать. А вот в других местах, думаю, дыры найдут, — объяснил он.

Собеседник рассказал, что это не первый случай, когда компания с мировым именем обращается к хакерам за помощью. Ранее то же самое проделал Павел Дуров, пообещав 200 тысяч долларов тому, кто сумеет взломать его переписку в Telegram.

— Насколько знаю, никто не смог. Он показал тем самым, что Telegram нельзя взломать. WhatsApp бы взломали сразу, за полторы секунды. Поэтому Facebook и WhatsApp таких вещей не делают. Microsoft так делал, насколько помню. Американцы обычно так делают. Очень много случаев, когда ФБР пользовалось услугами хакеров, — рассказал Даниель Депп.

Один миллион долларов получит тот умелец, который выполнит так называемую zero click-атаку — перехват контроля над гаджетом без действий владельца. Помимо этой денежной суммы чуть менее значительные вознаграждения Apple готова выплатить и другим хакерам. Например, специалист, который сможет обойти блокировку экрана, получит от 25 до 100 тысяч долларов.