СМИ: С января в России изменятся правила экзамена на водительские права

Новые правила сдачи экзамена на водительские права вступят в силу уже с 1 января 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст документа.

Так, одним из нововведений станет снятие запрета на обучение водителей на магистралях. Кроме того, будет введено новое возрастное ограничение: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет, в то время как сейчас учиться на них можно уже с 16.

Также издание сообщает, что до экзамена в автоинспекции не допустят учеников тех автошкол, которые не имели образовательной лицензии на момент обучения.

Кроме того, утверждается, что водительское удостоверение не будет возвращаться нарушителю, если у него имеются задолженности по штрафам.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2020 года произойдут другие изменения в правилах сдачи экзамена. Так, в ГИБДД решили отказаться от штрафных баллов при сдаче "практики" на права и исключить "площадку".