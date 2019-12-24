В Магадан вернулся едва не замёрзший на трассе испанец-велосипедист

В этот раз он основательно подготовился: привёз запасы высококалорийной еды, заменил варежки и голову.

Хосе Андрес Абьян Пахарес, испанский велосипедист-путешественник, едва не замёрзший насмерть на трассе "Колыма" в прошлом году, во вторник, 24 декабря, вновь прибыл в Магадан. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путешественник сообщил, что в этот раз он основательно подготовился к новому путешествию из Магадана в Иркутск на велосипеде.

— Я заменил варежки и голову. Я понимаю, что произошло. Моя голова теперь понимает, что такое холод, что нужно беречься. Это опыт. И обувь поменял на новую. Так что я не боюсь, на этот раз всё получится, я уверен, — рассказал Пахарес.

Он добавил, что уже настроился преодолевать по 40 километров в день. В этом ему помогут тёплый спальник и запасы высококалорийной еды.

— Я не буду сильно гнать, нужно беречь силы. Я взял протеин, буду мешать его с водой и пить. В Иркутске надеюсь оказаться примерно 20 марта, — поделился планами путешественник.

Всероссийскую известность Хосе Андрес Абьян Пахарес получил в декабре прошлого года, когда на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма". Вдохновившись красотами русской природы, испанец собирался доехать до Байкала. В районе Бурхалинского перевала он понял, что замерзает, разбил на снегу тонкую палатку и уснул. В минус 50, ночью, его спасли местные жители — ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, которые довезли его до ближайшего населённого пункта.