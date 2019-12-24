СМИ: В России зафиксирован минимальный рост цен на топливо за 11 лет

Одним из главных факторов сдерживания роста цен эксперты называют правительственные меры, включая демпфирующий механизм.

По итогам 2019 года цены на моторное топливо покажут минимальный рост за последние 10–11 лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

— Рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008-го, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009-го, — говорится в публикации.

По данным Росстата, по состоянию на 16 декабря цены на бензин с января выросли на 1,9% впервые с 2016-го, уступив общему уровню инфляции, дизельное топливо прибавило в цене 2,4%.

При этом ранее рост цен на топливо, как правило, превышал уровень инфляции практически вдвое: в 2018-м году 9,4% против 4,3%, а в 2017-м горючее прибавило 7,3% при общем росте потребительских цен на 2,5%.

По данным издания, ФАС и Минэнерго называют главным фактором сдерживания роста цен правительственные меры, в том числе демпфирующий механизм, который компенсирует производителям часть упущенной выгоды при продаже на внутренний рынок.

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