Названы сроки задержки строительства "Северного потока — 2" из-за санкций

Напомним, швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила работы после того, как США начали угрожать ей санкциями.

Из-за санкций США строительство газопровода "Северный поток — 2" может задержаться на срок до полугода. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитический департамент AMarkets.

Другие подрядчики продолжают работу. Так, рискующая попасть под санкции итальянская компания Saipem уже почти завершила свою часть строительства. Сам газопровод при этом уже практически проложен: из 2460 километров осталось только 160.

Специалисты аналитического отдела считают, что, если бы швейцарская компания не свернула деятельность, "Северный поток — 2" был бы завершён уже к концу января. Теперь же потребуется ещё от трёх до шести месяцев.

Аналитики уверены, что у России есть способы найти выход из ситуации. Например, вместо Allseas можно пригласить азиатские компании или использовать российское трубоукладочное судно "Академик Черский".

Напомним, что ранее стало известно о том, что швейцарско-нидерландская компания Allseas была вынуждена приостановить строительство из-за угроз со стороны США. Запрет на строительство прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.