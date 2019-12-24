В Роспотребнадзоре рассказали о смертельном заболевании, передающемся от собак

Для профилактики специалисты рекомендуют тщательно мыть руки после контакта с домашними питомцами.

В нескольких регионах России более трети собак заражены эхинококкозом — заболеванием, представляющим смертельную угрозу для человека. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.

Самыми проблемными в этом отношении регионами являются Северный Кавказ, Урал, Дальний Восток и Иркутская область. Также много заражённых эхинококкозом собак зафиксировано в странах Средней Азии. В связи с этой ситуацией Роспотребнадзор подготовил проект постановления "О предупреждении распространения эхинококкозов в Российской Федерации".

Отмечается, что при эхинококкозе в печени, лёгких и других органах появляются кистозные образования, содержащие личинки паразитов. Заболевание при этом сопровождается поражением разных органов и может привести к временной нетрудоспособности, инвалидности и даже смерти.

Человек может подхватить заразу при контакте с заражённым животным. При этом чаще болеют дети, так как они больше играют с собаками.

Специалисты рекомендуют для профилактики заболевания тщательно мыть руки после контакта с животными. Кроме того, врачи советуют вовремя проводить вакцинацию и обследование домашних питомцев, а также не давать собаке лизать лицо, прыгать в постель и на диван.